شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير من واشنطن: القيادة السعودية «خط أحمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي، مشدداً، اليوم (الجمعة)، في تصريحات من واشنطن على أن القيادة السعودية «خط أحمر».

وأشار الجبير إلى أن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذرا من أي محاولة لربط جريمة خاشقجي بالقيادة السعودية.

ورفض الجبير التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي، لاستناده إلى مصادر مجهولة.

وقال «نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي».

واعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أي محاولة للربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الجبير إن السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لافتا إلى أن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وكشف الجبير أن المملكة عرضت إرسال قوة عربية إلى سورية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلا أنه لم يبد اهتماما".