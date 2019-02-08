شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة عسير» تطوّر قسم الأشعة المطور بمستشفى عسير المركزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

طورت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بعددٍ من المشروعات قسم الأشعة بمستشفى عسير المركزي، تمثلت في إدخال العديد من أجهزة الأشعة الحديثة، لتوفير أفضل الخدمات الإشعاعية المميزة والدقيقة بما يتواكب مع التطور التقني الحديث في الأجهزة الطبية، والتي ستسهم في تقليص فترات الإنتظار للمرضى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ومستوى جودتها.

وأوضحت «صحة عسير» أن مشاريع توريد و تشغيل الأجهزة الجديدة شملت 3 أجهزة أشعة رقمية متقدمة، و 4 أجهزة أشعة تلفزيونية متقدمة، و 4 أجهزة أشعة تلفزيونية متقدمة متنقلة، لتقديم خدمة الأشعة بالأقسام الداخلية وتوزيعها على أقسام العناية و الطوارئ و الأقسام الداخلية، وجهازين للأشعة التلفزيونية المتقدمة للأوردة و الشرايين، وجهاز أشعة متقدم متنقل لدعم الأقسام الداخلية، وجهازي أشعة متقدمة للكشف على الثدي بتقنية الـ (3D)، بالإضافة إلى تجهيز وحدة خاصة بتصوير الثدي ذات خصوصية عالية وتشمل جهاز أشعة تلفزيوني وأخرى خاصة بأخذ العينات للمرضى المصابين بسرطان الثدي.