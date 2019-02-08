"بيبان المدينة" يدعم المشاريع الاستثمارية ويحتضن الأفكار الرائدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل روان باسهل - المدينة المنورة

انطلاقا من أهمية توفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والكبيرة وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق، وسعيا لتحقيق مخرجات تسهم في التنمية المستدامة، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى بيبان المدينة، برعاية كريمة من أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان. ويضم الملتقى الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 فبراير الحالي بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، العديد من الأبواب التي تعنى بالدعم والتحفيز والاحتواء للمبادرات والأفكار الاستثمارية، بحيث يكون كل باب عبارة عن رحلة توجيهية لذوي الأفكار الرائدة تزودهم بالمعرفة العملية التي تمكن من تحقيقها إلى أعمال على أرض الواقع.

ومن أهم الأبواب التي يضمها باب منشآت، ويعرض أبرز مبادرات الهيئة والفرص الاستثمارية، وباب السوق الذي يهدف لإعطاء فرص لأصحاب المنشآت بعرض منتجاتهم وخدماتهم ومشاركة قصص نجاحهم مع الزوار، كما توجد الجهات الحكومية المعنية بالإجراءات الرسمية للأعمال التجارية تحت باب تمكين، إلى جانب باب تسهيل الأعمال يجمع تحت سقفه جميع الجهات التمويلية والاستثمارية والحاضنات والمسرعات.

كما يهدف باب التجارة الالكترونية إلى تنمية وتطوير قطاع التجارة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد من خلال توفير كل ما تحتاجه الشركات، وأيضا يضم الملتقى باب النمو الذي يرفع من مستوى أداء أصحاب المشاريع الناشئة بتقديم ورش عمل مختلفة مخصصة لأصحاب المشاريع وتهم رواد الأعمال، فيما يسعى باب ريادة الأعمال إلى دعم وعرض مبادرات الهيئة، وأخيرا باب الانطلاقة الذي يستهدف الراغبين في البدء بعالم الأعمال وتعزيز التفكير الإبداعي ومساعدة أصحاب الأفكار للوصول لنموذج عمل قابل للتطبيق في السوق.

وأوضحت مديرة إدارة الريادة النسائية أفنان البابطين أن الإدارة تهتم بنشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية بهدف زيادة دخول المرأة لسوق العمل كما نصت عليه رؤية 2030 من خلال العديد من المبادرات، أهمها شبكة المرأة في الأعمال وتعنى باستضافة الشخصيات النسائية الناجحة على مستوى المملكة مثل استضافة المرشدة السياحية في المدينة المنورة عبير النجار، ومصممة المجوهرات نجلاء عبدالقادر التي ستتحدث عن الحرف اليدوية، وذلك في الأيام المقبلة للملتقى، مشيرة إلى أن هناك مبادرة أخرى تهتم بتسريع عمل المرأة في الشركات النسائية بناء على تخصص المنشأة وتقديم الخدمات بشكل مجاني ومسرع.

من جانب آخر سعت نماء المدينة إلى تقديم الدعم في ريادة الأعمال واستعراض الفرص الاحتياجية عبر باب ضيوف الرحمن، وقالت مطورة مشاريع في نماء المنورة منى العطاس: إن هذا الباب يتضمن سبعة مسارات تصب في مجال دعم المشاريع الناشئة والكبيرة وتمويلها ودعم الأفكار أيضا كأول منصة لريادة الأعمال على مستوى المدينة من ناحية التدريب والتمويل، مؤكدة أن فرص الدعم لديهم متاحة بدون فوائد شريطة أن يكون للمستثمر كفيل غارم راتبه 5000 ريال، وألا يكون على رأس عمل راتبه أقل من 3000 ريال.

ونوهت العطاس إلى اهتمام نماء بالمشاريع حيث تعرض على مرشدين كخطوة أولى من خلال باب ضيوف الرحمن ثم الخبراء لاختيار الفكرة أو تقديم الاستشارة، مشيرة إلى وجود مسابقة أفضل طريقة تغليف جديدة على مستوى المدينة، حيث يعرض المنتج على المنصة الخاصة بهم، سعيا لتحقيق الابتكار والإبداع وتوليد الأفكار.

يشار إلى أن مركز "دلني للأعمال" يقدم عن طريق باب النمو 15 ورشة عمل يوميا لأصحاب المشاريع والناشئين، مستهدفة 500 مستفيد من الدورات يوميا، بينما يقدم 100 استشارة في اليوم حول الموضوعات المالية والإدارية والتقنية والقانونية.