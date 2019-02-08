محافظ المسارحة يؤدي الصلاة على الشهيد الحكمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس أحد المسارحة

أدى محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع العز في أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد وكيل الرقيب علي حكمي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد مدافعا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعقب الصلاة نقل تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد.

ونقل تعازي ومواساة أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى الصلاة مع المحافظ عدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المحافظة.

من جانبه عبر والد الشهيد من عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه، في ميادين الشرف، داعيا الله جل وعلا أن يديم على وطننا أمنه واستقراره.