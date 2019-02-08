آل جمعة يزفون حسين بحضور إكستريم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة احتفل أبناء عبدالرحمن جمعة بزفاف ابنهم المهندس حسين، على كريمة محمد عبدالله فقيه في مدينة الطائف، وشارك فريق إكستريم رايدز «دراجون بلا حدود» أعضاء الاتحاد السعودي للدراجات النارية وملاك فريق هارلي زميلهم العريس فرحته وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء الذين أضفوا على الحفل نوعا من التشويق بحضورهم بالدراجات النارية إلى الحفل في رحلة من جدة إلى الطائف.



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