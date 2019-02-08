السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أوقعت الحملات الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 وحتى 2 جمادى الآخرة الحالي بمليونين و584 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمختلف مناطق المملكة. نتائج الحملات: أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات 2584307 مخالفين، منهم 2012832 مخالفا لنظام الإقامة

395346 مخالفا لنظام العمل

176129 مخالفا لنظام أمن الحدود. ثانيـا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 43033 شخصا، منهم 51 % يمنيو الجنسية

46 % إثيوبيو الجنسية

3 % جنسيات أخرى

ضبط 1878 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. ثالثــا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 3363 شخصا. رابعـا: إجمالي الموقفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1058مواطنا، منهم 1022 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم

36 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم خامسـا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11991 وافدا مخالفا، منهم 10523 رجلا

1468 امرأة. سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 395916 مخالفا إحالة 354846 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 441550 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 655578 مخالفا لبلدانهم.



كانت هذه تفاصيل خبر الإيقاع بمليونين و584 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.