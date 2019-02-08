، جمعية الوداد تُسند 12 يتيماً لأسر سعودية في يناير ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة

احتفلت جمعية الوداد لرعاية الأيتام بمختلف فروعها في المملكة، خلال شهر يناير الماضي بإسناد (12) طفلاً يتيماً دون السنتين من مجهولي الأبوين إلى أسر محتضنة مؤهلة، وفق معايير وشروط الاحتضان المعتمدة في الجمعية.

وتسلّمت جميع الأسر أطفالها وسط احتفاليات مصغرة تقيمها فروع الوداد في مثل هذه المناسبة تعزيزاً لمفهوم الاحتضان وتكريماً واحتفاء بالطفل اليتيم وتهنئة للأسرة الكريمة التي حظيت بهذا الخير العظيم من خلال كفالتها واحتضانها لهذا اليتيم.

وأوضح مدير عام الجمعية الدكتور ضيف الله أحمد الحقوي، أنّ الإقبال الكبير الذي تشهده بوابة الاحتضان الإلكترونية يجسّد حقيقة مفهوم التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه ديننا وحضّ عليه وخاصة ما يتعلق باليتيم ورعايته والإحسان إليه.

وأشار إلى أن المتقدمين عبر بوابة الاحتضان منذ تدشينها بلغ أكثر من (2200) أسرة تم من خلالها احتضان ( 385 ) طفلاً يتيماً يعيشون في أحضان أسر مؤهلة.

وأكد الحقوي أنّ عدد الأسر التي تقدمت للاحتضان خلال يناير الماضي فقط بلغ (124) أسرة من مختلف مناطق المملكة في منافسة على الخير ورغبة في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء في الحديث، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتم على جمعية الوداد بذل المزيد من الجهد والعمل والتميز لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاحتضان ورعاية الأيتام.

وفي خطوة رائعة تقوم بها جمعية الوداد بهدف عدم بقاء الطفل في الدور المؤقتة وتسريع عملية احتضانه لدى أسرة مناسبة ومؤهلة، أوضح الحقوي أنّ هناك أكثر من (250) أسرة في مختلف مناطق المملكة جاهزة حالياً لإسناد طفل يتيم لها بعد أن أكملت جميع الإجراءات المطلوبة.