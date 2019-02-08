، "طموح" التطوعية تقيم مبادرة "أطعم كرم" لمساعدة الأسر المحتاجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين بالجنوب

أقامت مجموعة طموح التطوعية مبادرة (أطعم كرم) لإطعام عدد من الأسر المحتاجة، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة، في فعالية مليئة بالفرح والترفيه، وذلك في مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين في الجنوب.

يذكر أن مبادرة (اطعم كرم) هي إحدى المبادرات الـ30 التي دشنتها المجموعة في بداية سنة 2019م.

وتعتبر مجموعة طموح من أبرز المجموعات التطوعية الناشطة في عدة مجالات مساندة للمجتمع في المملكة العربية السعودية وتحت قيادة عبير محمد الباز.