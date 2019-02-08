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أقامت مجموعة طموح التطوعية مبادرة (أطعم كرم) لإطعام عدد من الأسر المحتاجة، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة، في فعالية مليئة بالفرح والترفيه، وذلك في مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين في الجنوب.
يذكر أن مبادرة (اطعم كرم) هي إحدى المبادرات الـ30 التي دشنتها المجموعة في بداية سنة 2019م.
وتعتبر مجموعة طموح من أبرز المجموعات التطوعية الناشطة في عدة مجالات مساندة للمجتمع في المملكة العربية السعودية وتحت قيادة عبير محمد الباز.
"طموح" التطوعية تقيم مبادرة "أطعم كرم" لمساعدة الأسر المحتاجةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08
أقامت مجموعة طموح التطوعية مبادرة (أطعم كرم) لإطعام عدد من الأسر المحتاجة، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة، في فعالية مليئة بالفرح والترفيه، وذلك في مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين في الجنوب.
يذكر أن مبادرة (اطعم كرم) هي إحدى المبادرات الـ30 التي دشنتها المجموعة في بداية سنة 2019م.
وتعتبر مجموعة طموح من أبرز المجموعات التطوعية الناشطة في عدة مجالات مساندة للمجتمع في المملكة العربية السعودية وتحت قيادة عبير محمد الباز.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
08:18 PM
في مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين بالجنوب
أقامت مجموعة طموح التطوعية مبادرة (أطعم كرم) لإطعام عدد من الأسر المحتاجة، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة، في فعالية مليئة بالفرح والترفيه، وذلك في مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين في الجنوب.
يذكر أن مبادرة (اطعم كرم) هي إحدى المبادرات الـ30 التي دشنتها المجموعة في بداية سنة 2019م.
وتعتبر مجموعة طموح من أبرز المجموعات التطوعية الناشطة في عدة مجالات مساندة للمجتمع في المملكة العربية السعودية وتحت قيادة عبير محمد الباز.
، "طموح" التطوعية تقيم مبادرة "أطعم كرم" لمساعدة الأسر المحتاجة ،
المصدر : الخليج 365
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