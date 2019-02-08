، وسط صمت تام من "أردوغان".. تفاصيل مقتل طالبة "إسرائيلية" في تركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - شبهات بارتكاب والدها وأخيها للجريمة وكاميرا وثّقت ما حدث

شهدت مدينة أزمير التركية مقتل طالبة إسرائيلية، على يد أحد أفراد عائلتها، ومضت هذه القضية في الشأن العام المحلي في تركيا دون إثارة، ولم تحظ بأي متابعة، مثلما حدث لحالة المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله- هناك، عندما استمر الرئيس أردوغان في تناولها.

وتفصيلاً، وفقاً لوكالة i24 news الإسرائيلية, فإن الشرطة التركية تشتبه بأن شقيق

الطالبة سوار قبلاوي، من مدينة أم الفحم العربية شمال إسرائيل، قام بقتلها بعد أن حاولت الهروب من بيتها وقفزت من شرفة المنزل، فيما اعتقلت الشرطة الأب والابن.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، يتضح أن سوار حضرت إلى مدينة أزمير التركية، وقفزت من الشرفة بالطابق الثالث حتى تهرب من شقيقها، وعندما اكتشف الوالد والابن ذلك قاما بحملها وإعادتها إلى المنزل وهي على قيد الحياة، وهناك على ما يبدو قام شقيقها بخنقها وإلقائها من النافذة مرة أخرى حتى يبدو ما حدث انتحارًا.

وأوضحت أن لحظة حمل سوار قبلاوي بعد سقوطها أول مرة من قبل والدها وشقيقها وهي جريحة، وثقتها كاميرا تركية.

ووصلت الشابة قبل أشهر إلى تركيا لدراسة الطب بأحد الجامعات هناك، وسكنت مع والدها (59 عامًا). ووصل إلى هناك مؤخرًا شقيقها (34 عامًا) بعد أن تواصل مع الأب.

وبعد مشاجرة بين الشقيقين، أغلقت سوار على نفسها غرفتها، لكن الشقيق كسر الباب ودخل غرفتها عنوة، فقامت سوار بإلقاء نفسها من الشرفة بالطابق الثالث، بينما شاهد الحادث شاب سوري واتصل بالشرطة، لكن قبل وصول قوات الشرطة قام الأب والابن بحمل سوار وهي على قيد الحياة إلى الشقة.

وهرب الأخ من موقع الجريمة، وحين وصلت الشرطة إلى الشقة أبلغهم الأب أن سوار قفزت من الشرفة لتلاقي حتفها، لكن بعد ما لاحظ رجال الشرطة الضربات المشبوهة على الباب واقتحام باب الغرفة، اعتقلوا الأب، وفتحت تحقيقًا بالقضية وبدأت بملاحقة الابن.

واتضح لاحقًا أن الأخ حاول الهرب من تركيا عبر رحلة إلى إسرائيل، وبعد البحث عنه في إسطنبول عثرت عليه في أحد فنادق المدينة.