، بالفيديو.. مُسنّة طاجيكية تستقبل وفداً سعودياً وسط الثلوج ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: ترافقكم السلامة.. وسأدعو لخادم الحرمين

لم يثن سقوط الثلج بغزارة، مسنة طاجيكية تجاوز عمرها ٨٥ عاماً، عن الاحتفاء بوفد وزارة الشؤون الإسلامية الذي يرأسه وكيل الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، لزيارة جمهورية طاجيكستان؛ حيث رحبت بالوفد السعودي وابتهلت إلى المولى القدير أن يحفظهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين.

وجاءت مشاركة المسنة الطاجيكية في استقبال الوفد السعودي أثناء تأديتهم للصلاة في مسجد إحدى القرى المجاورة للعاصمة دوشنبه، والذي تسبب في خروج أهل القرية للترحيب وتقديم الضيافة احتفاء بالوفد السعودي القادم من بلاد الحرمين الشريفين التي يرتبط بها المسلمون في العالم ارتباطا روحيا.

واستوقفت المسنة الطاجيكية وكيل الشؤون الإسلامية الدكتور الصامل الذي لفت انتباهه حرصها على الترحيب والسلام على الوفد القادم من بلاد الحرمين، وقال لها -في ختام اللقاء-: ادعي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدورها قالت: سأدعو له.

وسألها أحد أفراد الوفد السعودي: هل زرت مكة والمدينة؟ فأجابت بلسان المشتاق: لا!، وتأمل أن يتحقق لها الحج في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله - قبل أن يوافيها الأجل.

ويواصل وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج زيارة جمهورية طاجيكستان الرسمية، والتي تستمر عدة أيام، لمناقشة مذكرة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الشؤون الإسلامية، وسط ترحيب كبير وحفاوة بالغة من الحكومة والشعب الطاجيكي.

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل يواصل زيارته الحالية لجمهورية طاجيكستان لرئاسة وفد المملكة لمناقشة مسودة اتفاقية التعاون الثنائي في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبه.