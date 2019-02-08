محمد بن مسعود - الدمام - إصابة سيدتين ورجل باشرت الجهات الأمنية في بلجرشي، حادث سير، نتج عنه إصابة لعدد ثلاثة أشخاص. وبحسب مصادر "الخليج 365"؛ فإن الحادث وقع لسيدتين ورجل؛ إذ كانت إحداهما تقود إحدى المركبتين. ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. انقلاب سيارة تقودها امرأة في بلجرشي أحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-08 باشرت الجهات الأمنية في بلجرشي، حادث سير، نتج عنه إصابة لعدد ثلاثة أشخاص. وبحسب مصادر "الخليج 365"؛ فإن الحادث وقع لسيدتين ورجل؛ إذ كانت إحداهما تقود إحدى المركبتين. ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. 08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440 07:45 PM اخر تعديل 08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440 07:55 PM إصابة سيدتين ورجل إصابة سيدتين ورجل باشرت الجهات الأمنية في بلجرشي، حادث سير، نتج عنه إصابة لعدد ثلاثة أشخاص. وبحسب مصادر "الخليج 365"؛ فإن الحادث وقع لسيدتين ورجل؛ إذ كانت إحداهما تقود إحدى المركبتين. ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أوسع حال توافرها. ، انقلاب سيارة تقودها امرأة في بلجرشي ،

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