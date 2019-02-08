، "القاضي" لـ"الخليج 365": تأثير إيجابي وجوهري لـ"بيبان المدينة" على تنمية منشآت المنطقة المقام فيها ،

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أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي لـ"الخليج 365"، أن ملتقى "بيبان المدينة"، يأتي ليلبي تطلعات وأهداف رواد أعمال المنطقة، ويحقق أهداف رؤية 2030 تجاه رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪.
وأشار إلى أن الملتقى يؤثراً تأثيراً جوهرياً في تنمية المنشآت بالمنطقة المقام فيها، ويعتبر نقلةً نوعيةً لمنشآت المنطقة.
وأضاف "القاضي": إن "منشآت" تحرص على إقامة ملتقيات "بيبان" بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة "بيبان المدينة" المحطة الخامسة، ونسعى لتغطية أغلب مناطق المملكة في عام ٢٠١٩م.
وتميز "بيبان المدينة" بباب ضيوف الرحمن، الذي يركز بدوره على إيجاد فرص استثمارية لرواد أعمال المدينة، تخدم زوار المسجد النبوي الشريف.
"القاضي" لـ"الخليج 365": تأثير إيجابي وجوهري لـ"بيبان المدينة" على تنمية منشآت المنطقة المقام فيهاخالد الشاماني الخليج 365 2019-02-08
أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي لـ"الخليج 365"، أن ملتقى "بيبان المدينة"، يأتي ليلبي تطلعات وأهداف رواد أعمال المنطقة، ويحقق أهداف رؤية 2030 تجاه رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪.
وأشار إلى أن الملتقى يؤثراً تأثيراً جوهرياً في تنمية المنشآت بالمنطقة المقام فيها، ويعتبر نقلةً نوعيةً لمنشآت المنطقة.
وأضاف "القاضي": إن "منشآت" تحرص على إقامة ملتقيات "بيبان" بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة "بيبان المدينة" المحطة الخامسة، ونسعى لتغطية أغلب مناطق المملكة في عام ٢٠١٩م.
وتميز "بيبان المدينة" بباب ضيوف الرحمن، الذي يركز بدوره على إيجاد فرص استثمارية لرواد أعمال المدينة، تخدم زوار المسجد النبوي الشريف.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
07:34 PM
قال إنه يلبي تطلعات وأهداف رواد الأعمال ويحقق أهداف رؤية 2030
أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي لـ"الخليج 365"، أن ملتقى "بيبان المدينة"، يأتي ليلبي تطلعات وأهداف رواد أعمال المنطقة، ويحقق أهداف رؤية 2030 تجاه رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪.
وأشار إلى أن الملتقى يؤثراً تأثيراً جوهرياً في تنمية المنشآت بالمنطقة المقام فيها، ويعتبر نقلةً نوعيةً لمنشآت المنطقة.
وأضاف "القاضي": إن "منشآت" تحرص على إقامة ملتقيات "بيبان" بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة "بيبان المدينة" المحطة الخامسة، ونسعى لتغطية أغلب مناطق المملكة في عام ٢٠١٩م.
وتميز "بيبان المدينة" بباب ضيوف الرحمن، الذي يركز بدوره على إيجاد فرص استثمارية لرواد أعمال المدينة، تخدم زوار المسجد النبوي الشريف.
، "القاضي" لـ"الخليج 365": تأثير إيجابي وجوهري لـ"بيبان المدينة" على تنمية منشآت المنطقة المقام فيها ،
المصدر : الخليج 365
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