، "القاضي" لـ"الخليج 365": تأثير إيجابي وجوهري لـ"بيبان المدينة" على تنمية منشآت المنطقة المقام فيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه يلبي تطلعات وأهداف رواد الأعمال ويحقق أهداف رؤية 2030

أكد مدير ملتقى "بيبان" بدر القاضي لـ"الخليج 365"، أن ملتقى "بيبان المدينة"، يأتي ليلبي تطلعات وأهداف رواد أعمال المنطقة، ويحقق أهداف رؤية 2030 تجاه رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪.

وأشار إلى أن الملتقى يؤثراً تأثيراً جوهرياً في تنمية المنشآت بالمنطقة المقام فيها، ويعتبر نقلةً نوعيةً لمنشآت المنطقة.

وأضاف "القاضي": إن "منشآت" تحرص على إقامة ملتقيات "بيبان" بمختلف مناطق المملكة، وتعد محطة "بيبان المدينة" المحطة الخامسة، ونسعى لتغطية أغلب مناطق المملكة في عام ٢٠١٩م.

وتميز "بيبان المدينة" بباب ضيوف الرحمن، الذي يركز بدوره على إيجاد فرص استثمارية لرواد أعمال المدينة، تخدم زوار المسجد النبوي الشريف.