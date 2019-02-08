، الوضح تنهي عروضها في مهرجان الملك عبد العزيز.. والصفر غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللجان الأولية استبعدت مشاركاً بسبب التسنين ومنحته فرصة التبديل لكنه انسحب

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الرابع للجان التحكيمية في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية 140 كيلو شمال شرقي الرياض، في فئة الفحل وإنتاجه للون الوضح، بمشاركة 7 تم تأهيلهم إلى المراحل النهائية.

واستبعدت اللجان الأولية مشاركاً وحيداً في هذا اللون بسبب التسنين ومنحته فرصة التبديل، إلا أنه بعد التبديل قرر الانسحاب من المهرجان.

من جانب آخر، استقبلت لجان التحكيم الأولية المشاركين القادمين إلى المهرجان في لون الحمر في فئة الفحل وإنتاجه، وأهلت سبعة مشاركين إلى اللجان الطبية بعد تجاوز اللجان الأولية دون استبعادات.

وبين فوزان بن الماضي المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، أن فئة الفحل وإنتاجه للون الحمر لم تسجل حالة استبعاد، مضيفاً أن اللجان الطبية لم ترصد حالات عبث في لون الصفر التي تم عرضها اليوم؛ استعداداً لعرضها غداً السبت أمام لجان التحكيم النهائية.