، "أصغر حكم" يلفت الأنظار في ختام دورة المستجدين بالرياض ،

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اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض؛ وذلك تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبدالعزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.
وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبدالعزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه، وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.
كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب، أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى صقل موهبة الحكم الصاعد، كما شهدت الدورة في يومها الختامي حضور أولياء أمور الحكام.
"أصغر حكم" يلفت الأنظار في ختام دورة المستجدين بالرياضعبدالله الشهري الخليج 365 2019-02-08
اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض؛ وذلك تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبدالعزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.
وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبدالعزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه، وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.
كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب، أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى صقل موهبة الحكم الصاعد، كما شهدت الدورة في يومها الختامي حضور أولياء أمور الحكام.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
07:06 PM
شهادات تسلمها المتميزون وكان على رأسهم.. محاضرات ولقطات
اختتمت دورة الحكام المستجدين بمدينة الرياض؛ وذلك تحت إشراف لجنة التحكيم وإدارة تعليم الرياض برئاسة الحكم محمد القرني وعضوية عبدالعزير الأسمري وخالد صلوي ومحمد الدوسري وإشراف المحاضر مرعي العواجي.
وسلم الحكام في ختام الدورة شهادات الحكام المميزين وعلى رأسهم أصغر حكم في الدورة الكابتن عبدالعزيز بن فيصل العتيبي لتميزه بالرغم من صغر سنه، وقد أشاد الحكام بمستواه الفني وحضوره الذهني لإلمامه بقانون كرة القدم.
كما شهدت الدورة التطرق لعدة جوانب، أهمها مراحل تطور التحكيم والعديد من المحاضرات القانونية ولقطات تلفزيونية، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى صقل موهبة الحكم الصاعد، كما شهدت الدورة في يومها الختامي حضور أولياء أمور الحكام.
، "أصغر حكم" يلفت الأنظار في ختام دورة المستجدين بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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