، وُجد ملقىً على سطح بناية.. هكذا لَقِيَ سبعيني مصرعه صعقاً بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما باشر "المدني" الواقعة ووقفت الأدلة الجنائية على مسرح الحادث

لَقِيَ مواطن في العقد السابع من العمر مصرعه صعقاً، اليوم، على سطح بناية بحي الروابي جنوب شرق محافظة جدة.

وفي التفاصيل، أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن التحقيقات الأولية لحادثة المواطن تشير إلى أن الصعق الكهربائي أثناء أعمال الصيانة على سطح المبني، كانت السبب في وفاته، بعد أن تم الكشف عليه من قِبَل الهلال الأحمر.

وأضاف: "في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، باشرت فِرَق الإنقاذ بالدفاع المدني بجدة بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، عن طلب إنزال شخص من على سطح ملحق لبناية مكونة من أربعة طوابق، وعند الوصول اتضح وجود مواطن في العقد السابع من العمر ملقى على سطح المبنى وتحيط به أدوات أعمال صيانة يبدو أنها خاصة بخزان مياه سعة ٤ أطنان.

وأشار "سرحان" إلى أنه تم في الحال طلب الأدلة الجنائية للوقوف على مسرح الحادث؛ فيما تم إنزاله بعد ذلك بواسطة فِرَق الإنقاذ لنقله إلى المستشفى، ومع انتهاء أعمال الدفاع المدني في الموقع سُلّم الحادث لجهة الاختصاص.