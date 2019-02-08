مصرع سعودي وإصابة مرافقه في حَادث مروري بالكويت

توفي مواطن سعودي وأصيب مرافق له، نتيجة حَادث مروري تعرضت له مركبتهم في طريق الجهراء باتجاه العاصمة الكويت، أمس الأول الأربعاء.

وباشرت دوريات المرور الكويتية وفرق الإسعاف والدفاع المدني الموقع، إذ تبين وجود حالة وفاة لمواطن سعودي، وإصابة صديقه نتيجة لحَادث تصادم وقع لمركبتهم.

وقامت فرق الإسعاف بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جُثة المتوفى بثلاجة الموتى، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الحَادث.