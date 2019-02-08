بالصور: ضبط أعداد من المتسللين والمخالفين في الجبال والمواقع المهجورة بفيفاء

تمكنت شرطة فيفاء، بالتعاون مع قوة الأفواج الأمنية، من القبض على عدد كبير من المتسللين، والمخالفين لنظام الإقامة، وذلك خلال تمشيطها لعدد من الجبال، والمواقع المهجورة.

وتم ضبط المتسللين في مجموعات متفرقة بفضل جهود الرصد والمتابعة والتحري التي نفذتها شرطة فيفاء، إذ كان بعضهم يختبئ في مواقع مهجورة للتواري عن أعين رجال الأمن، ولممارسة أنشطة تصنيع وترويج الخمور.

وكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء فهد القحطاني دشن أمس الخميس، انطلاق دوريات قوة الأفواج الأمنية لمباشرة مهامها في جميع المواقع بالمحافظة.

وقال اللواء القحطاني إن وجود هذه القوة في محافظة فيفاء سيدعم جهود حرس الحدود، وقوات الشرطة والمجاهدين في المنطقة، مبيناً -وفقاً لصحيفة “عاجل”- أنها ستسهم في مكافحة جميع الأنشطة المخالفة والجرائم، وفي مقدمتها تهريب المخدرات والأسلحة، والتسلل عبر الحدود.