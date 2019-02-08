الجبير: القيادة السعودية «خط أحمر».. وعلى الكونجرس أخذ خطوة للوراء في مقتل «خاشقجي»

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن محاولة الربط بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقِضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، لا أساس لها، مؤكدًا أن المملكة ستحاسب المتورطين في مقتله.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه لا يمكن التعليق على تقرير «نيويورك تايمز» بشأن مقتل خاشقجي، لاستناده على مصادر مجهولة.

وشدد الوزير الجبير على أن القيادة السعودية «خط أحمر»، مطالبًا الكونجرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي.

وقال الجبير، إن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذرًا من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

وأشار إلى أن السعودية تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، موضحًا أن المملكة عرضت إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد أوباما، لكنه لم يبد اهتمامًا.

وقال الجبير، إن السعودية تدعم حل الدولتين، وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.