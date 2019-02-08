بالصور.. النائب العامّ يزور فرع مكة ويلتقي المراجعين

التقى النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عددًا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه برؤساء فروع النيابة العامة، والذي أقيم بفرع النيابة العامة بمكة.

واستمع النائب العامّ لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم، موجّهًا باتخاذ اللازم بشأنها.

ويُجري النائب العامّ جولات متعددة بكل فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناءً علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكان النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد أكد خلال افتتاحه أمس الخميس، الاجتماع الدوري لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، أن مسيرة النيابة شهدت -خلال الفترة الماضية- نقله نوعية وإنجازات فريدة في شتى المجالات، خصوصًا في مجال المساءلة وفي مجال قضايا الفساد، بما يحافظ على المال العامّ ومقدرات الوطن، ويحمي نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعيًا إلى مواصلة السير لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال.

ورفع الشيخ سعود المعجب، في بداية الاجتماع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعمهما الكبير وغير المحدود والمتواصل للنيابة العامة، وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها. مؤكدًا أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمناقشة أعمال النيابة العامة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

وبيّن النائب العامّ -خلال كلمته- أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها، مؤكدًا الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم. مشددًا على إعمال أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن، وفقًا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط استراتيجية شاملة لكل تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.

وشدّد الشيخ المعجب على دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، في سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسرة. مؤكدًا الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبتّ فيها دون تأخير.

وأشاد النائب العامّ بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية. مؤكدًا أهمية تطويرها وزيادة التواصل في ما يخدم مصلحة العمل، إنفاذًا لتوجّهات ولاة الأمر.

وناقش الاجتماع بعد ذلك عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. وشكر النائب العامّ الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكّرًا إياهم بالأمانة الجسيمة التي يحملونها، والمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم، وأهمية تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتعاضد البنى وتلاحم المسيرة في هذا الصدد.