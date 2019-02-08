الغذاء والدواء تحذر من مقطع «الحبة السوداء»

لا دليل يثبت فعالية استخدام دخانها لعلاج الأمراض..
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فعالية ومأمونية استخدام دخان الحبة السوداء لعلاج الأمراض.
وردت «الغذاء والدواء»، في بيان صادر عنها اليوم، على مقطع فيديو يزعم أن استنشاق دخان الحبة السوداء يشفي من أمراض عدة، مثل: الربو، التهاب الجيوب الأنفية والاكتئاب.
وأكدت الهيئة، أنه «لا يوجد دليل علمي يثبت فعالية ومأمونية استخدام دخان الحبة السوداء لعلاج الأمراض».
وحذر أطباء ومختصون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خزعبلات «الحبة السوداء» المحروقة، عبر انتشار مقطع فيديو توعوي يؤكد قدرة الحبة على شفاء كثير من الأمراض مثل «السعال، حساسية الصدر، الصداع المزمن، علاج الحصوات، السكر»، كذلك تساعد تلك الحبة على طرد الحشرات والديدان والعناكب من المنزل.
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