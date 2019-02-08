وفاة مواطن سعودي وإصابة مرافقه في حادث مروري بالكويت

توفي مواطن سعودي، فيما أصيب مرافقه بجروح، خلال حادث مروري بسيارته، وقع، اليوم الجمعة، على طريق الجهراء باتجاه مدينة الكويت.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا، بوقوع حادث تصادم ثنائي على طريق الجهراء، وعلى الفور تحركت دوريات المرور وسيارات الإسعاف وآليات الإطفاء إلى مكان الحادث؛ وفقًا لوسائل إعلام كويتية.

وأوضحت الجهات الأمنية الكويتية أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن سعودي متأثرًا بجروح بليغة، إضافة إلى إصابة مرافقه.

ونقلت فرق الإسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جُثة المتوفى بثلاجة الموتى، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الحادث.

يُذكر أن عائلة سعوية تعرضت لحادث مروري بأواخر نوفمبر الماضي، على طريق السالمي بالكويت، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل لم يتجاوز عمره 4 أشهر، كما أصيب خمسة أشخاص آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الجهراء والصباح؛ لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الجهات الأمنية بالكويت أن سبب الحادث؛ هو انقلاب السيارة التي كانت تقل العائلة، موضحة أن جميع المتوفين لقوا مصرعهم في موقع الحادث.