وفاة مواطن صعقًا بالكهرباء في جدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، وفاة مواطن في العقد السابع من العمر، صعقًا بالكهرباء في جدة.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدني جدة باشر حادث صعق كهربائي لمواطن في العقد السابع من العمر، أثناء قيامه بأعمال الصيانة على سطح بناية، ما أدى إلى وفاته.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وفقًا لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية، والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة من الأربعاء الماضي، حتى يوم الإثنين 6/6/1440هـ، الموافق 11/2/2019م.

وبيّنت المديرية أنها تتوقع- وفقًا لما ورد لها- بمشيئة الله تعالى، أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، الجوف).

وأهابت المديرية بالمواطنين والمقيمين، عدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه في المناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظَا على سلامتهم، متمنيًّا السلامة للجميع.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: «إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، تتابع مستجدات الحالة الجوية، التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق السعودية»، منها منطقة الجوف التي يتوقع أن تكون بدايتها اعتبارًا من الأربعاء الماضي، ويتوقع أن يصاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل- بأمر الله- (سكاكا - دومة الجندل - القريات – طبرجل).

يُذكر أن المتطلبات العامة للخدمات الهندسية، التي وضعتها المديرية العامة للدفاع المدني بشأن التمديدات الكهربائية، تتطلب أن تكون التمديدات والأجهزة الموجودة في الأماكن، التي تُستعمل لتخزين المساحيق أو السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال، من النوع المانع للهب المُحكم الإغلاق، بما يضمن عدم صدور شرارة كهربائية عند تشغيلها، وعدم السماح للغازات بالتسرب داخل التركيبات، كالمفاتيح وغيرها فوق مستوى 1.5 متر من الأرضية.

وتشترط قواعد السلامة أيضًا، أن تكون المصابيح الكهربائية الموجودة في أماكن التخزين محمية بوضع غطاء واقٍ، على أن يكون مُصنعًا من الشبك والزجاج؛ ليشكّل فاصلًا يمنع انتقال الحرارة بالإشعاع إلى المواد القابلة للاحتراق.

وبالنسبة للمولدات الكهربائية، تشترط ضوابط السلامة ضرورة حفظها في غرفة خاصة مُنشأة لهذا الغرض من مواد مقاومة للحريق، لمدة لا تقل عن أربع ساعات، ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة مانعة للحريق، ويشترط فيها أن تكون مدخلها من الخارج مباشرة، ولا تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء، فضلًا عن تخصيص حفرة تحت المولد لغرض تجميع الزيت في حالة تسريبه؛ لتسهيل عمليات التفريغ والتنظيف، على أن يكون الزيت المُستخدم للتبريد غير قابل للاشتعال، مع تهوية منفصلة للغرفة.