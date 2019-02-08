الطالب «الجحدلي» يدوّن أغنية بكراسة المدرسة.. ومسؤول تعليمي يكافئه

لم يتوقع الطالب حسام الجحدلي، الذي يدرس في الصف الخامس الابتدائي بمدرس «عواها» بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، أن يكافئه مدير التعليم بالمحافظة؛ بسبب أغنية كتبها في كراسه، وذلك خلال زيارة مفاجئة لفصله.

وقام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي، بجولة تفتيشية على المدارس، ودخل أحد الفصول للاطلاع على كراسات الطلبة، ووجد طالبًا كتب بخط جميل، الأغنية الوطنية الشهيرة «وسم على ساعدي» التي أداها الفنان محمد عمر، فما كان من الدكتور الحازمي إلا أن كتب في كراسة الطالب الذي كان مرتبكًا «أحسنت.. أنت ابن بار للوطن»، ووقع تحت جملته، كما أمر بتكريم الطالب، وفقًا لـ«العربية».

وقال الطالب حسام الجحدلي: «إنه لم يتوقع عبارات الثناء التي كتبها مدير التعليم في كراسته، معبرًا عن سعادته بها، وأنها لحظة لن ينساها أبدًا، مشيرًا إلى أنه سيحتفظ بالكراسة، ولن يفرط فيها؛ حيث ستكون حافزًا له بالمستقبل، مقدمًا الشكر لمعلمه ولإدارة المدرسة على الاهتمام به وتشجيعهم له.

من جانبه، أشاد الدكتور الحازمي بالجهود المبذولة في مدرسة «عواها» بالليث، وبانضباطية المعلمين وحرصهم على تقديم المعلومة للطلاب، مبديًّا رضاه عن سير العمل والدراسة بالمدرسة.

وقام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي الحازمي، بزيارة مجمع «عواها» التعليمي شمال المحافظة، ضمن جولته الميدانية اليومية على مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير العمل والدراسة بها، بصحبة قائد المجمع عبدالله الذبياني؛ حيث زار الفصول الدراسية واطلع على مستويات الطلاب، كما تفقد مرافق المدرسة والتقى الطلاب.

وتعد أغنية «وسم على ساعدي» من الأغاني الوطنية المشهورة، وأداها الفنان محمد عمر في تسعينيات القرن الماضي، وهى من كلمات الشاعر على محمد صيقل.

وتقول كلمات الأعنية الوطنية:

وسم على ساعدي نقش على بدني ... وفي الفؤاد وفي العينين يا وطني

شمساً حملتك فوق الرأس فانسكبت... مساحة ثرة الأضواء تغمرني

قبلت فيك الثرى حباً وفـوق فـمي... من اسمرار الثرى دفء تملكني

وانداح في خافقي سحراً وترنمة... وذكريات وآمالاً تضمدني

قصيدتي أنت منذ البدء لّحنها... أجدادي الشُّمُ فانثالت إلى أذني

ترنيمة عذبة الألحان فامتزجت... ألحانها في دمي بالدفء تفعمني

غنيتما للرمال السمر في شغف... وللصواري وللأمواج والسفن

لنخلة حينما أسمعتها اندهشت... تمايلت وانثنت نحوي توشوشني

ما أروع اللحن قالت هزني طرباً... فغن لي عن إنّ اللحن أطربني

ضممتها إنها رمز العطاء وفي... جذورها عروة وثقى توصلني

يا موطني أنني أهواك في وله... يـا نـكهة حلوة تنساب في بدني

أقسمت بالله لن أنساك يا حلمي... فـإن سـلوتك هيئ لي إذن كفني