مركز العمليات الأمنية: أتربة ورؤية محدودة بطرق جدة ورابغ

تشهد أجزاء من محافظتي رابغ وجدة بمنطقة مكة المكرمة، وطرق «جدة ينبع والساحل والرياض الطائف»، اليوم الجمعة، موجة من الغبار والأتربة؛ ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «تويتر»، إلى تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من محافظة رابغ وطريق ينبع جدة، طالبًا من قائدى المركبات أخذ الحيطة والحذر.

كما أشارت إلى تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب الرياح السطجية المثيرة للأتربة على أجزاء من محافظة جدة وطريق الرياض الطائف (ظلم)، وطريق الساحل.

وكان نظام الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا، اليوم، بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على «رابغ ومستورة وثول»، وتمتد إلى جدة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الجوية تنتهي في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وكان الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، توقع استمرار الأمطار على جنوب تبوك والجوف وشمال المدينة المنورة وشمال حائل، صباح ونهار اليوم الجمعة.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إنه يتوقع أن تشمل الحالة الممطرة المدينة المنروة وشمال مكة المكرمة وحائل والقصيم وعفيف وشمالها، مساء اليوم الجمعة وصباح غدٍ السبت.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُسبق برياح نشطة على «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة، والمدينة المنورة»، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.

من جهة أخرى، باشر الدفاع المدني بمحافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، بلاغًا باحتجاز ٣٥ شخصًا في أودية «الوزب وفضلا والمقرح»؛ نتيجة الأمطار التي هطلت على المحافظة، وتم إنقاذهم، وهم بصحة جيدة.

كما باشر مدني ينبع بالمدينة المورة، احتجاز طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة بمنزل بحي البندر؛ بسبب سقوط السقف المستعار في منزلهم؛ نتيجة الأمطار، وتم إنقاذهم دون أي إصابات.