الجبير: القيادة السعودية خط أحمر

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه لا يمكن لأي دولة أن تملي على السعودية ما الذي ينبغي عليها القيام به.

وأضاف الجبير، "أن القيادة السعودية خط أحمر"، مؤكدا "القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به".

وحذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

وأردف الجبير، "نأمل من الكونغرس أن ينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي".

وبالنسبة للشأن السوري قال الجبير، "عرضنا إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد أوباما لكنه لم يبد اهتماما".

