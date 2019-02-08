، بعد تقرير "الخليج 365".. متطوعون ينتشرون في أودية الداير لإزالة ملوثات البيئة ،

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أطلق مجموعة من المتطوعين بمحافظة الداير، في منطقة جازان، مبادرة (أوديتنا أجمل)، والتي تهدف إلى تنظيف أودية المحافظة، وإزالة ملوثات البيئة والأوساخ المنتشرة في الأودية.
وبدأت الحملة من وادي "جورا"، والذي يعتبر أكبر وادٍ في المحافظة، ويمر في وسط الداير وبجوار الأسواق، وتستمر المبادرة لأيام، وتشمل العديد من المواقع في المحافظة، وتركز على الجانب التوعوي والميداني، إضافة إلى الإبلاغ عن ملوثي البيئة.
وشاركت بلدية محافظة الداير في حملة النظافة ونشرت عبر حسابها في تويتر، تغريدة جاء فيها: "معاً نحو محافظة نظيفة"، هو الشعار الذي أطلقته بلدية محافظة الداير في مشروعها الجديد للنظافة، ودعماً مبادرة "أوديتنا أجمل"، تدعو البلدية الجميع ولمن يشاهد سيارة أو شخصاً يرمي النفايات في الأودية بالاتصال على الرقم 940 أو تسجيل بلاغ في البلدية وسيتم التعامل معه فوراً واتخاذ ما يلزم".
وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة قد دشن مبادرة "أوديتنا أجمل"، والتقى بشباب وفتيات المحافظة، وقدّم دعمًا ماديًا من المحافظة لجمعية مبادرون وفريق كلمات وألوان.
يذكر أن صحيفة "الخليج 365" كانت قد أعدت تقريرًا عن تلوث أودية منطقة جازان، بالنفايات ومخلفات البناء والصرف الصحي.
بعد تقرير "الخليج 365".. متطوعون ينتشرون في أودية الداير لإزالة ملوثات البيئةعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2019-02-08
أطلق مجموعة من المتطوعين بمحافظة الداير، في منطقة جازان، مبادرة (أوديتنا أجمل)، والتي تهدف إلى تنظيف أودية المحافظة، وإزالة ملوثات البيئة والأوساخ المنتشرة في الأودية.
وبدأت الحملة من وادي "جورا"، والذي يعتبر أكبر وادٍ في المحافظة، ويمر في وسط الداير وبجوار الأسواق، وتستمر المبادرة لأيام، وتشمل العديد من المواقع في المحافظة، وتركز على الجانب التوعوي والميداني، إضافة إلى الإبلاغ عن ملوثي البيئة.
وشاركت بلدية محافظة الداير في حملة النظافة ونشرت عبر حسابها في تويتر، تغريدة جاء فيها: "معاً نحو محافظة نظيفة"، هو الشعار الذي أطلقته بلدية محافظة الداير في مشروعها الجديد للنظافة، ودعماً مبادرة "أوديتنا أجمل"، تدعو البلدية الجميع ولمن يشاهد سيارة أو شخصاً يرمي النفايات في الأودية بالاتصال على الرقم 940 أو تسجيل بلاغ في البلدية وسيتم التعامل معه فوراً واتخاذ ما يلزم".
وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة قد دشن مبادرة "أوديتنا أجمل"، والتقى بشباب وفتيات المحافظة، وقدّم دعمًا ماديًا من المحافظة لجمعية مبادرون وفريق كلمات وألوان.
يذكر أن صحيفة "الخليج 365" كانت قد أعدت تقريرًا عن تلوث أودية منطقة جازان، بالنفايات ومخلفات البناء والصرف الصحي.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
06:41 PM
بدعم من المحافظة وبمشاركة البلدية تحت شعار "أوديتنا أجمل"
أطلق مجموعة من المتطوعين بمحافظة الداير، في منطقة جازان، مبادرة (أوديتنا أجمل)، والتي تهدف إلى تنظيف أودية المحافظة، وإزالة ملوثات البيئة والأوساخ المنتشرة في الأودية.
وبدأت الحملة من وادي "جورا"، والذي يعتبر أكبر وادٍ في المحافظة، ويمر في وسط الداير وبجوار الأسواق، وتستمر المبادرة لأيام، وتشمل العديد من المواقع في المحافظة، وتركز على الجانب التوعوي والميداني، إضافة إلى الإبلاغ عن ملوثي البيئة.
وشاركت بلدية محافظة الداير في حملة النظافة ونشرت عبر حسابها في تويتر، تغريدة جاء فيها: "معاً نحو محافظة نظيفة"، هو الشعار الذي أطلقته بلدية محافظة الداير في مشروعها الجديد للنظافة، ودعماً مبادرة "أوديتنا أجمل"، تدعو البلدية الجميع ولمن يشاهد سيارة أو شخصاً يرمي النفايات في الأودية بالاتصال على الرقم 940 أو تسجيل بلاغ في البلدية وسيتم التعامل معه فوراً واتخاذ ما يلزم".
وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة قد دشن مبادرة "أوديتنا أجمل"، والتقى بشباب وفتيات المحافظة، وقدّم دعمًا ماديًا من المحافظة لجمعية مبادرون وفريق كلمات وألوان.
يذكر أن صحيفة "الخليج 365" كانت قد أعدت تقريرًا عن تلوث أودية منطقة جازان، بالنفايات ومخلفات البناء والصرف الصحي.
، بعد تقرير "الخليج 365".. متطوعون ينتشرون في أودية الداير لإزالة ملوثات البيئة ،
المصدر : الخليج 365
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