، في بداية مشواره.."أخضر الكاراتيه" ينتزع 13 ميدالية ببطولة غرب آسيا ،

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انتزع لاعبو المنتخب السعودي للكاراتية 13 ميدالية بواقع "7 ذهبيات و6 برونزيات"، في بداية مشوارهم، اليوم الجمعة، في بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات، والتي تقام بمدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من "7 إلى 9 من شهر فبراير الجاري 2019".
وتحققت الميداليات الذهبية عبر الأبطال: رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52، ومطلق العتيبي في منافسات القتال تحت 63، وزايد البيشي في منافسات القتال تحت 70، وفيصل الحربي في منافسات القتال فوق 70، ومحمد عسيري في منافسات القتال تحت 61، ومحمد القرني في منافسات القتال فوق 76، وريان العنزي في منافسات القتال تحت 68.
بينما جاء تحقيق الميداليات البرونزية عن طريق الأبطال: أنس الزهراني في منافسات القتال تحت 57، وكاتا جماعي شباب، وكاتا فردي تحت 12 صقر المالكي، وناشئين كاتا عبدالله المالكي، وشباب كاتا عبدالإله الحليو، ويوسف هشام في منافسات القتال تحت 55.
يُذكر أن بطولة غرب آسيا الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة للمستوى الجماعي والفردي من 10 دول مشاركة هي: الإمارات والكويت والسعودية وسوريا وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين، فيما تشارك سلطنة عمان بطاقم تحكيمي، وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخها من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة.
ويشارك المنتخب السعودي بـ24 لاعباً، فيما يشارك منتخب الإمارات المستضيف بـ39 لاعباً ولاعبة، والمنتخب الكويتي يشارك بـ53 لاعباً، ولبنان بـ14، وسوريا بـ15، والأردن بـ13، والبحرين بـ12، والعراق بـ34، وفلسطين بـ15، واليمن بـ8 لاعبين.
في بداية مشواره.."أخضر الكاراتيه" ينتزع 13 ميدالية ببطولة غرب آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-08
انتزع لاعبو المنتخب السعودي للكاراتية 13 ميدالية بواقع "7 ذهبيات و6 برونزيات"، في بداية مشوارهم، اليوم الجمعة، في بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات، والتي تقام بمدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من "7 إلى 9 من شهر فبراير الجاري 2019".
وتحققت الميداليات الذهبية عبر الأبطال: رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52، ومطلق العتيبي في منافسات القتال تحت 63، وزايد البيشي في منافسات القتال تحت 70، وفيصل الحربي في منافسات القتال فوق 70، ومحمد عسيري في منافسات القتال تحت 61، ومحمد القرني في منافسات القتال فوق 76، وريان العنزي في منافسات القتال تحت 68.
بينما جاء تحقيق الميداليات البرونزية عن طريق الأبطال: أنس الزهراني في منافسات القتال تحت 57، وكاتا جماعي شباب، وكاتا فردي تحت 12 صقر المالكي، وناشئين كاتا عبدالله المالكي، وشباب كاتا عبدالإله الحليو، ويوسف هشام في منافسات القتال تحت 55.
يُذكر أن بطولة غرب آسيا الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة للمستوى الجماعي والفردي من 10 دول مشاركة هي: الإمارات والكويت والسعودية وسوريا وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين، فيما تشارك سلطنة عمان بطاقم تحكيمي، وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخها من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة.
ويشارك المنتخب السعودي بـ24 لاعباً، فيما يشارك منتخب الإمارات المستضيف بـ39 لاعباً ولاعبة، والمنتخب الكويتي يشارك بـ53 لاعباً، ولبنان بـ14، وسوريا بـ15، والأردن بـ13، والبحرين بـ12، والعراق بـ34، وفلسطين بـ15، واليمن بـ8 لاعبين.
08 فبراير 2019 - 3 جمادى الآخر 1440
06:30 PM
حققها أبطال المملكة بواقع 7 ذهبيات و6 برونزيات بمنافسات القتال المختلفة
انتزع لاعبو المنتخب السعودي للكاراتية 13 ميدالية بواقع "7 ذهبيات و6 برونزيات"، في بداية مشوارهم، اليوم الجمعة، في بطولة غرب آسيا الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات، والتي تقام بمدينة الشارقة الإماراتية خلال الفترة من "7 إلى 9 من شهر فبراير الجاري 2019".
وتحققت الميداليات الذهبية عبر الأبطال: رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52، ومطلق العتيبي في منافسات القتال تحت 63، وزايد البيشي في منافسات القتال تحت 70، وفيصل الحربي في منافسات القتال فوق 70، ومحمد عسيري في منافسات القتال تحت 61، ومحمد القرني في منافسات القتال فوق 76، وريان العنزي في منافسات القتال تحت 68.
بينما جاء تحقيق الميداليات البرونزية عن طريق الأبطال: أنس الزهراني في منافسات القتال تحت 57، وكاتا جماعي شباب، وكاتا فردي تحت 12 صقر المالكي، وناشئين كاتا عبدالله المالكي، وشباب كاتا عبدالإله الحليو، ويوسف هشام في منافسات القتال تحت 55.
يُذكر أن بطولة غرب آسيا الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين، التي ينظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة للمستوى الجماعي والفردي من 10 دول مشاركة هي: الإمارات والكويت والسعودية وسوريا وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين، فيما تشارك سلطنة عمان بطاقم تحكيمي، وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخها من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة.
ويشارك المنتخب السعودي بـ24 لاعباً، فيما يشارك منتخب الإمارات المستضيف بـ39 لاعباً ولاعبة، والمنتخب الكويتي يشارك بـ53 لاعباً، ولبنان بـ14، وسوريا بـ15، والأردن بـ13، والبحرين بـ12، والعراق بـ34، وفلسطين بـ15، واليمن بـ8 لاعبين.
، في بداية مشواره.."أخضر الكاراتيه" ينتزع 13 ميدالية ببطولة غرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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