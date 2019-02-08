السعودية اليوم / "الشورى" تناقش التقرير السنوي لمركز قياس أداء الأجهزة العامة



الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438 / 1439ه .

وأكد أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التقرير ركز على ما قام به المركز من جهود في ضبط الأداء الحكومي الذي انعكس إيجاباً على رفع الإنتاجية؛ لما للقطاع الحكومي من دور مهم في تحديد موقع المملكة على خارطة التنافسية العالمية.

تناول أعضاء اللجنة في الاجتماع استراتيجية المركز وأهدافه وتوجهاته ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة العامة وسبل تعزيز قدراتها في هذا المجال .

وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين الأداء في المركز .

وشارك في الاجتماع من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة مدير عام المركز المكلف إبراهيم بن عبدالعزيز نياز، والمدير التنفيذي للخدمات المساندة تركي بن ناصر الدهمش، والمدير التنفيذي للموارد البشرية محمد بن عبدالرحمن الحمدان، ومديرة إدارة التعاون والشراكات الاستراتيجية ميعاد بنت جابر الحربي .

// انتهى //

18:27ت م

0080



الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1438 / 1439ه .وأكد أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية أن التقرير ركز على ما قام به المركز من جهود في ضبط الأداء الحكومي الذي انعكس إيجاباً على رفع الإنتاجية؛ لما للقطاع الحكومي من دور مهم في تحديد موقع المملكة على خارطة التنافسية العالمية.تناول أعضاء اللجنة في الاجتماع استراتيجية المركز وأهدافه وتوجهاته ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة العامة وسبل تعزيز قدراتها في هذا المجال .وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين الأداء في المركز .وشارك في الاجتماع من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة مدير عام المركز المكلف إبراهيم بن عبدالعزيز نياز، والمدير التنفيذي للخدمات المساندة تركي بن ناصر الدهمش، والمدير التنفيذي للموارد البشرية محمد بن عبدالرحمن الحمدان، ومديرة إدارة التعاون والشراكات الاستراتيجية ميعاد بنت جابر الحربي .// انتهى //18:27ت م0080

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشورى" تناقش التقرير السنوي لمركز قياس أداء الأجهزة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.