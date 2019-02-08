السعودية اليوم / الحملات التفتيشية بحاضرة الدمام ترصد 1053 مخالفة



الدمام 03 جمادى الأخرة1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

رصدت الحملات التفتيشية المشتركة مؤخراً، 1053 مخالفة، حيث استهدفت مواقع وأحياء متعددة بمدينة الدمام منها صناعية دلة والخالدية والضاحية والأثير .

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 949 مخالفة لنظام الإقامة، و 45 مخالفة لنظام العمل، و فيما يخص أمانة المنطقة الشرقية ضبط 21 مخالفة، وضبط 25 مخالفة مرورية ، و 13 مخالفة تم ضبطها من خلال الفرق التفتيشية لفرع وزارة التجارة و الاستثمار

وأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39 حيث وجود مخالفات بشكل كبير في عدد من المراكز والمحلات المشغلة للعمالة التابعة للغير حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازم في حقهم وترحيل العمالة المخالفة لعدم نظامية عملهم بالمملكة.

وبيّن الزهراني أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات التوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطين القطاعات الأخرى ومخالفين نظام الإقامة والعمل والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

// انتهى //

17:07ت م

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الدمام 03 جمادى الأخرة1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسرصدت الحملات التفتيشية المشتركة مؤخراً، 1053 مخالفة، حيث استهدفت مواقع وأحياء متعددة بمدينة الدمام منها صناعية دلة والخالدية والضاحية والأثير .وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 949 مخالفة لنظام الإقامة، و 45 مخالفة لنظام العمل، و فيما يخص أمانة المنطقة الشرقية ضبط 21 مخالفة، وضبط 25 مخالفة مرورية ، و 13 مخالفة تم ضبطها من خلال الفرق التفتيشية لفرع وزارة التجارة و الاستثماروأوضح مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات المادة 36 المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39 حيث وجود مخالفات بشكل كبير في عدد من المراكز والمحلات المشغلة للعمالة التابعة للغير حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازم في حقهم وترحيل العمالة المخالفة لعدم نظامية عملهم بالمملكة.وبيّن الزهراني أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات التوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطين القطاعات الأخرى ومخالفين نظام الإقامة والعمل والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.// انتهى //17:07ت م0065

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