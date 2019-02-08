

مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عددا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه بأصحاب الفضيلة ورؤساء فروع النيابة العامة والذي أقيم بفرع النيابة العامة بمكة.

واستمع النائب العام لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم موجها باتخاذ اللازم بشأنها.

يذكر أن النائب العام يجري جولات متعددة بكافة فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناء علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله وادام عزهم.

// انتهى //

17:05ت م

0062



مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب عددا من المراجعين من مواطنين ومقيمين، خلال اجتماعه بأصحاب الفضيلة ورؤساء فروع النيابة العامة والذي أقيم بفرع النيابة العامة بمكة.واستمع النائب العام لاقتراحات المراجعين واستفساراتهم وقضاياهم موجها باتخاذ اللازم بشأنها.يذكر أن النائب العام يجري جولات متعددة بكافة فروع النيابة العامة في جميع مناطق المملكة، للوقوف على سير العمل فيها، ومتابعته بشكل دوري، لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين ومقابلة المراجعين بناء علي توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله وادام عزهم.// انتهى //17:05ت م0062

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.