شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع بومبيو الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا والان مع التفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

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