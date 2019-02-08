شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي كتاب وباحثيين أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل



< Previous PageNext Page > التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مجموعة من الباحثين وكتاب الرأي ، في حلقة نقاشية بواشنطن

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