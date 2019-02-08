شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تصعق عامل صيانة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

لقي مواطن فى العقد السابع من العمر مصرعه صعقاً بالكهرباء فى أثناء قيامه بأعمال الصيانة على سطح بناية ، وباشر مدنى جدة الواقعة ، وأخطرت الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



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