شكرا لقرائتكم أجواء حماسية ضمن العرض المباشر الرابع في فرسان القصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تحتدم المنافسة بين المشتركين أسبوعاً بعد آخر، ويحرص كل منهم على اختيار الأفضل لتقديمه أمام لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي ضمن مرحلة العروض المباشرة لبرنامج “فرسان القصيد- جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، من تقديم نادي الإبل على MBC1.

10 مواجهات

وشهدت الحلقة الأخيرة مواجهات بين 10 مشتركين توزعوا على النحو التالي:

عن فئة الشعر النبطي: سلطان بن بتلاه ومسلط بن سعيدان والعنود الأصلية من السعودية، ورابع من الأردن هو عبد الله العجوز وعن فئة الشيلات: خالد حامد ومحمد الأكلبي من السعودية أما عن شعر المحاورة فقد شارك : علي العضياني من السعودية وطلق بن زاروط من الكويت. وعن فئة الشعر الشعبي العربي: محمد محمود من مصر ووسيم سالم من الأردن.

بدوره أطلّ النجم حاتم العراقي في الحلقة مؤديّاً على المسرح مجموعة من أغنياته، فيما تأهل 5 متنافسين إلى المرحلة التالية، وانتهى مشوار 5 آخرين.

تفاصيل الحلقة

انطلقت السهرة بلوحة عرض مسرحي مع الشعراء والفرقة الشعبية، افتتح بعدها راجح الحارثي وسارة مراد الحلقة، بتقرير عن أفضل لحظات الحلقة المباشرة الماضية، ثم جولة سريعة مع لجنة التحكيم عن انطباعاتهم ونصائحهم للمشتركين الباقين، ثم تقرير آخر عن مشتركي الحلقة الرابعة وعن جوائز البرنامج، الذي تنقله أيضاً إذاعة MBC FM. وتوقف تقرير آخر عند كيفية التصويت الذي يتوزّع بين لجنة التحكيم بنسبة 70% وتصويت الجمهور بنسبة 30%. وشهدت الحلقة شرحاً عن آلية الحلقات المباشرة والجوائز التي ستقّدم للفائزين عن الفئات الشعرية الأربع، وعن آلية مشاركة الجمهور في كتابة “قصيدة وطن” التي أطلقها فرسان القصيد عبر التطبيق الخاص به.

أفضل اللحظات

تضمنت الحلقة تقريراً مصوراً عن أفضل اللحظات التي حملتها تحديات الأسبوع الماضي، بعدها أعطت لجنة التحكيم نصائحها للمشتركين. وبعد تنافس حماسي بين المشتركين، فاز علي العضياني بأصوات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عن فئة المحاورة، وعلي الأكلبي عن فئة الشيلات، فيما فاز عن فئة الشعر الشعبي العربي محمد محمود. وبين أربعة مشتركين عن فئة الشعر النبطي، فاز بتصويت الجمهور سلطان بن بتلاه، فيما اختارت لجنة التحكيم مسلط بن سعيدان.

أما المتنافسون في الحلقة المقبلة، فهم أربعة عن فئة الشعر الشعبي النبطي: سلطان بن بشير من السعودية، مطيع بن مرعي من الكويت، وحمدة المرّ من الإمارات، وصقر المزروعي من عُمان، وعن فئة الشيلات فهد الشمري وسعد آل غوينم وهما من السعودية، وعن فئة شعر المحاورة بجاد السناني وسعيد اليامي وهما من السعودية أيضاً. أما عن فئة الشعر الشعبي العربي، فيتنافس ناجي أبو عساف من لبنان مع محمد عبد الرؤوف من مصر.



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