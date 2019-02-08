شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مصحوبة بزخات البرد على منطقة المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة)

شهدت منطقة المدينة المنورة وعدد من المحافظات التابعة لها اليوم (الجمعة) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة كانت مصحوبة بزخات من البرد في بعض المناطق وجاءت الأمطار بعد عدة تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية ستشهدها بعض مناطق المملكة.

وكانت الأمطار التي هطلت قد شملت أماكن متفرقة من المنطقة حيث شملت المدينة المنورة ومحافظات ينبع والمسيجيد والفريش والفقرة وغيرها.

وحسب توقعات الأرصاد الجوية ستستمر الأمطار بمشيئة الله تعالى خلال يومي (الجمعة والسبت) حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم ومهيأة لهطول مزيد من الأمطار، حسب ما أشارت توقعات الأرصاد والتنبيهات التي أطلقتها.

يُذكر أن هيئة الأرصاد قد توقعت في تقارير سابقة لها اليومين الماضيين هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، ومنطقة تبوك، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقة مكة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية.