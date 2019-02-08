، مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم 275 طن أغذية للمحافظات اليمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المساعدات عبرت منفذ الوديعة الحدودي وتحوي 33 ألف كرتون تمور

عبرت مساعدات غذائية تزن 275 طنًا، تحتوي على 33.303 كراتين من التمور، منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتستهدف عدة محافظة يمنية.

واشتملت المساعدات على12.600 كرتون تمر تزن 100طن و800 كيلو غرام لمحافظة مأرب، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و200 كيلو غرام لمحافظة صنعاء، و6.135 كرتون تمر، تزن 49 طنًا و80 كيلو غراماً لمحافظة الجوف، و6.075 كرتون تمر، تزن 48 طنًا و600 كيلو غرام لمحافظة حضرموت، و3.150 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و200 كيلو غرام لمحافظة المهرة، و 3.193 كرتون تمر، تزن 25 طنًا و544 كيلو غراماً لمحافظة لحج.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.