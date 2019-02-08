، مرفوضو "وظيفتك وبعثتك" لوزير التعليم: المرشح معلوم بالجامعات الأهلية! ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفعوا ملفهم للوزارة وطالبوا بحسمه وقالوا: مقابلة شكلية وأسئلة غير متخصصة

دفع مرفوضو ابتعاث درجة الدكتوراه ببرنامج "وظيفتك وبعثتك" بأوراق قضيتهم إلى داخل وزارة التعليم ووضعوها على طاولة الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، قبل أيام، ليفصل في مشكلتهم التي طال أمدها بعدما وقعوا ضحية مقابلات شكلية عند تقدمهم للجامعات الأهلية؛ إثر إعلانها المشاركة وتقديم مقاعد وظيفية شاغرة ليعودوا بعد البعثة للعمل داخل هذه الجامعات، لكن حدث ما حدث، وفوجئوا بمقابلات سطحية لا تتعلق بطبيعة تخصصهم ولم تتجاوز دقائق معدودة.

وبالرغم من تأكيدات متحدث الوزارة مبارك العصيمي في تصريحات سابقة، أن معايير المفاضلة تتمحور حول درجة المقابلة -التي يعترض عليها المتقدمون- مع معايير أخرى مثل المعدل واختبارات القدرات؛ إلا أن المتقدمين يطالبون بحضور عضو من الوزارة للمقابلات الشخصية لتُسبغ بشيء من الموضوعية والجدية.

وقال المتضررون لـ"الخليج 365: "نحن متقدمو درجة الدكتوراه للابتعاث على نفقة وزارة التعليم وتجاوزنا كل العقبات ولدينا امتداد التخصص الذي تدندن عليه الجامعات ونسعى للنهوض بالوطن؛ حيث تقدمنا على فرص وظيفية شاغرة أعلنت عنها بعض الجامعات الأهلية المشاركة بالبرنامج وبيننا أكفاء في تخصصات متنوعة".

وأضافوا: "رغم شح المقاعد المخصصة لدرجة الدكتوراه وقلّة التخصصات المطروحة تسابقنا وتقدمنا وبعضنا سافر للمناطق الأخرى لينهي مقابلاته الشخصية وعند جلوسنا على كرسي المقابلة تفاجأنا بأن الأسئلة لا تتصل بتخصصنا العملي؛ بل هي أسئلة شخصية أكثر من كونها علمية دقيقة تثبت جدية هذه الجامعات لمنح الفرص لأبناء هذا الوطن".

وتابعوا: "فوجئنا أن بعض الجامعات تعلن أن الأفضلية والأولوية لمنسوبيها للابتعاث، وفي آخر المطاف تم إقصاء المتقدمين، إذًا لماذا تفتح هذه الجامعات باب القبول وتعقد جلسة مقابلات طالما أن المرشح معلوم مسبقاً، لكن هم أرادوا الدخول في هذا البرنامج للبهرجة على حساب طموح المتقدمين من الخريجين والخريجات وقتل طموحهم".

وأردف المرفوضون: "رفضت إحدى الجامعات جميع من تقدم عليها وبقيت مقاعدهم بلا مرشحين، ورُفض عدد كبير من باقي الجامعات بلا أسباب منطقية، والمثير للتساؤل هو بقاء المقاعد شاغرة بلا مرشحين حتى الآن والوزارة تقدم أعذاراً ضعيفة للرد على هذا التساؤل".

ثم أكملوا: "طالما أن هذه المشاركة الوهمية تكررت لهذا العام أيضًا، كان من المفترض أن نمنح ابتعاثاً مباشراً، كما تم منحه للمرفوضين العام السابق كأقل تقدير، لكن الوزارة تحتج بعدم وجود ميزانية رغم أنها الأعلى على مستوى الوزارات، ونتطلع لحسم ملفنا من وزير التعليم وهو القادم بالخبرات ولإصلاح العجلة التعليمية والتعليم الجامعي رأس الحربة فيها".