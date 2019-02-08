قاتل يسلم نفسه والجثة للشرطة بالرياض

أوضحت مصادر أن جريمة قتل مروعة وقعت مساء اليوم بمنطقة برية شمال الرياض حيث قام مواطن ثلاثيني بقتل آخر عشريني بسلاح ناري إثر خلاف بينهما .
قبل ان يقوم القاتل بالتوجه بالجثة إلى اقرب مركز شرطة ليسلم نفسه بحسب صحيفة صدى.
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