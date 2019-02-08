متحدث العقاري يوضح حقيقة قرب تطبيق مبادرة دعم المدنين

أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، حقيقة قرب تطبيق مبادرة دعم المدنين. وقال ” العصيمي ” خلال تغريدة له في حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” إشارة لما يتم تداوله حول مبادرة المدنيين: ‏نؤكد أن المبادرة في طور الإطلاق التجريبي وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي حال جاهزيتها. ” يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن توجه الصندوق العقاري لإطلاق مبادرة القرض الحسن، لفئة محددة من المستفيدين من ذوي الأعمار من 50 سنة وأعلى لتسهيل امتلاكهم للمساكن بمساعدتهم في الحصول على تمويل عقاري.

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