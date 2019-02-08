تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة أمس (الخميس)، من القبض على وافدة تقوم بممارسة الطب البديل وانتحال شخصية طبيبة في مدينة الرياض. وكشفت الوزارة، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، أن الجهات الأمنية ضبطت كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية أثناء ضبطها للوافدة، التي تروّج لنفسها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحالتها إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر روجت لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل ضبط وافدة انتحلت شخصية طبيبة بالرياض -صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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