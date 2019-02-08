فرق الدفاع المدني تنقذ 35 شخصًا من الاحتجاز بمحافظة العلا

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العلا، من فك احتجاز 35 شخصًا، نتيجة الأمطار التي هطلت على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات الماضية، كما باشر مدني ينبع بلاغًا باحتجاز طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب انهيار سقف المنزل.

وأوضح الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل تويتر، أن مدني العلا باشر احتجاز 35 شخصًا في أودية «الوزب، وفضلا، والمقرح»، نتيجة الأمطار التي هطلت على المحافظة، وتم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.

في السياق ذاته، باشر مدني ينبع حادث احتجاز طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة بمنزل بحي البندر؛ بسبب سقوط السقف المستعار في منزلهما نتيجة الأمطار، وتم إنقاذهما دون أي إصابات.

وكان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة باستمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، مشيرةً إلى أن الحالة الممطرة مستمرة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة.

من جانبها، رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة، مستوى جاهزيتها للحالة المطرية؛ وذلك بالاستعداد المبكر لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والآليات لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمُّعها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر موقعها الإلكتروني، أن بلدياتها الفرعية والضواحي، نشرت الفرق الميدانية في المواقع المحددة مسبقًا لتجمع مياه الأمطار؛ وذلك تطبيقًا لخطة عمل مسبقة.

وتأتي الخطة على عدة مراحل، تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الأولى من فتح الطرق الرئيسية والفرعية بأسرع ما يمكن، وتسهيل حركة السير للمواطنين. وتأتي المرحلة الثانية لاستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وإنهاء جميع الملاحظات.

وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة، بالمواطنين والمقيمين، في حال وجود أي ملاحظات؛ التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة (940) أو عبر تطبيق (أمانتي 940) أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب (0548990940).

وتوقعت هيئة الأرصاد -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة- هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبقها رياح نشطة على «تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، والمدينة المنورة»، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات مكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط.