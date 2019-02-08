

لندن 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس

استهدفت قوات نظام الأسد بالقذائف الصاروخية مناطق في محيط بلدتي جرجناز وتلمنس وقرية معرشمارين بريف معرة النعمان الشرقي بالقطاع الجنوبي الشرقي من إدلب، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة تلمنس, مجددةً بذلك انتهاكاتها لمواقع تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية - التركية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن قوات نظام الأسد استهدفت أيضا بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية، كما رصد المرصد خروقات جديدة في مناطق الهدنة حيث استهدفت قوات نظام الأسد مناطق في بلدتي كفرزيتا واللطامنة الواقعة في الريف الشمالي لحماة نجم عنه اضرار مادية.

// انتهى //

15:53ت م

0053



لندن 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساستهدفت قوات نظام الأسد بالقذائف الصاروخية مناطق في محيط بلدتي جرجناز وتلمنس وقرية معرشمارين بريف معرة النعمان الشرقي بالقطاع الجنوبي الشرقي من إدلب، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في بلدة تلمنس, مجددةً بذلك انتهاكاتها لمواقع تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية - التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن قوات نظام الأسد استهدفت أيضا بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية، كما رصد المرصد خروقات جديدة في مناطق الهدنة حيث استهدفت قوات نظام الأسد مناطق في بلدتي كفرزيتا واللطامنة الواقعة في الريف الشمالي لحماة نجم عنه اضرار مادية.// انتهى //15:53ت م0053

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات نظام الأسد تنتهك مجددًا الهدنة الروسية - التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.