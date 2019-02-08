شكرا لقرائتكم خبر عن أميرالرياض يؤدي صلاة الميت على سعود الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية صلاة الميت على سعود بن عبدالعزيز الهلال - رحمه الله - وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.

كما أدى الصلاة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي وكبار القيادات الأمنية ومسؤولي وزارة الداخلية.

وعقب الصلاة قدم أصحاب السمو الأمراء العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.