شكرا لقرائتكم هذا ما قاله رئيس الشيوخ الباكستاني عن زيارة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

قال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، محمد صادق سنجراني، إن الزيارة المرتقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ستحول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة واسعة النطاق ومتعددة القطاعات.

أهمية الزيارة

وكشف سنجراني عن رأيه في أهمية الزيارة المرتقبة لولي العهد خلال حديثه مع سفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي في إسلام آباد.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للاستثمار السعودي في مختلف القطاعات، وقال إن هذا يظهر ثقة القيادة بالمملكة والمستثمرين السعوديين في باكستان.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الشيوخ دعوة إلى الدكتور عبد الله محمد إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى لزيارة باكستان.

السياسة الباكستانية الجديدة

وقال إن العلاقات الودية مع دول آسيا تشكل عنصرًا مهمًا في سياستنا الخارجية، خاصة في ظل سعي الحكومة الباكستانية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وكانت تقارير إعلامية باكستانية، قد أفادت بأن ولي العهد سيعلن عن استثمار بقيمة 15 مليار دولار في باكستان، بالإضافة إلى مبادرات اقتصادية ودبلوماسية أخرى.

وتأتي زيارة ولي العهد لباكستان ضمن جولة آسيوية ستشمل الهند وماليزيا بشكل أساسي خلال منتصف الشهر الجاري، وسط اهتمام إعلامي وشعبي كبير.



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