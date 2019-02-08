شكرا لقرائتكم عروض مثيرة لأشهر سلالات الفحل وإنتاجه في لون الوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حمد الجمهور - الصياهد

استعرضت لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الإبل في الصياهد الجنوبية للدهناء، الجمعة عروض أشهر السلالات من فئة الفحل وإنتاجه في لون الوضح وسط منافسة مثيرة بين أطيب السلالات في هذا اللون.

فيما تعرض يوم السبت فحول وإنتاجها مشاركة في لون “الصفر” أمام لجنة التحكيم النهائية، التي على ضوئها يتم منح المراكز النهائية للمشاركين.

من جانب آخر قال المالك عمير بن فهد القحطاني المشارك في الفحل وإنتاجه لون الشقح: إن المهرجان شهد تطورًا كبيرًا بدعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – وهذا التطور يظهر مدى عناية نادي الإبل بتنظيمه، مشيدًا بالانسيابية التي يتعامل بها المنظمون ومعالجتهم للمشكلات المطروحة.

وعن أثر الاستعارة المستحدثة هذا العام، قال القحطاني: الاستعارة أدت إلى رفع قيمة الإنتاج وتحقيق الفائدة للجميع، مشيرًا إلى أنه شرف كبير للجميع التنافس في جائزة تحمل اسم المؤسس.

وأوضح المحلل والمختص في شؤون الإبل فهد بن قايل البقمي، أن تحكيم فئة الفحل وإنتاجه تركز على الإنتاج، مضيفًا : يلجأ المحكمون إلى المفاضلة بين الفحول بعد تعادل درجات الإنتاج فقط.

عروض مزاين الإبل تتواصل

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه عروض الفحل وإنتاجه بجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل بميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد الجنوبية للدهناء، حيث أقيمت الخميس منافسات لون الشقح بمشاركة 6 ملاك.

وبيّن أن لجنة التحكيم تقوم بمعاينة وتفحص المزاين في الشبوك وفي ميدان العرض، مثنيًا على جهود اللجان المنظمة التي تباشر عملها من الصباح الباكر بإدخال أصحاب الحلال من البوابة الرئيسة، ثم جعلهم يؤدون القسم، ويتجهون إلى الشرائح، ثم لجنة التشبيك، ثم لجنة الفرز حسب الأرقام والاحتياط، ثم يمرون باللجنة الطبية لفحص العبث، وصولاً إلى مرحلة الميدان لإدخالها شبوك المبيت وكل ذلك لمدة يومين، فيما يجري العرض في اليوم الثالث.

بدوره أوضح المشارك في فئة الفحل وإنتاجه لون الشقح عبدالله بن دلمخ السبيعي أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أوجدت كرنفالاً عالميًّا في الصياهد الجنوبية للدهناء، مضيفًا أن ما نشهده اليوم جعل من المهرجان وجهة عالمية وتنافسية.

وعن قيمة الإبل التي شارك بها، لفت السبيعي إلى أن الفحل بلغت قيمته 25 مليون ريال، فيما حظيت ابنته بالمركز الأول في الفرديات لمدة سنتين، مضيفًا أنه لا يؤيد الاستعارة، إذ إنها تسببت في مشكلة تتعلق باثنين من المشاركين، حيث استعارا إبلاً للمشاركة وبعد الفحص أثبتت اللجان أنها تعرضت للعبث، وتبادل المستعير والمعير الاتهامات.

يذكر أن إجمالي عدد المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة 1083 مشاركًا، و23,516 متنًا.



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