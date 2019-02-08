شكرا لقرائتكم انهيار سقف على طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب أمطار ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ينبع

نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ طفلين، بعد انهيار السقف المستعار عليهما في ينبع.

وقال الدفاع المدني في بيان له : باشر مدني ينبع احتجاز طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة بمنزل بحي البندر، بسبب سقوط السقف المستعار في منزلهما نتيجة الأمطار.

وأضاف الدفاع المدني أنه تم إنقاذهما دون أي إصابات ولله الحمد.

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