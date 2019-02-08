نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد أول ابتدائي بهوية ولي الأمر : طريقة إدخال الغياب .. الاستعلام...

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور كما نعرض عليكم خدمات موقع نظام نور العديدة، ومنها خطوات إدخال الغياب، والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، والهدف الذي تم إنشاءه من أجله، كما نقوم بعرض فيديو لخطوات التسجيل للطلاب الجدد من خلال نظام نور تسجيل مُستجدي رياض الأطفال والأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1439-1440، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، ويتم التسجيل إلكترونيا عبر موقع نور، والذي تم إنشاؤه في السنوات القليلة الماضية، مما يجعل أولياء الأمور في حاجة لشرح الدخول والتسجيل الإلكتروني فيه.

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد بسجل المدني فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باعتماد النظام الإلكتروني في التعاملات الحكومية بين المؤسسة التعليمية والطلاب، وأولياء الأمور، وكان نظام نور هو النظام المتكامل الذي قامت الوزارة باستحداثه مواكبة منها للتطور التكنولوجي الحديث في التعاملات الحكومية، حيث يضمن النظام الجديد للموقع دقة التعاملات وسرعتها، كما يضمن سرية البيانات للمتقدمين، وذلك بعد أن يقوم بتحديد رقم كودي سري خاص لكل طالب.

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

نظام نور بسجل المدني فقط

الفيديو التالي يشرح نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للطلاب المستجدين أو الجدد

يمكنك زيارة الرابط التالي للوصول إلي الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي : noor.moe.gov.sa/Noor/login.

موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440

الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال

وتشتمل القواعد والإجراءات على تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي الذين أكملوا 6 سنوات في اليـوم الأول من بداية العام الدراسي 1435/ 1436، وهم من تاريخ ميلادهم في 11/6/ 1429 وما قبله ولغاية ثماني سنوات و3 أشهر، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنـوات بتسعـين يوماً فقط، ولا يقبل إلا من كان تاريخ ميلاده في 2/7/ 1430، وأيضاً قبول من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوما شريطة أن يتجـاوز مرحلة رياض الأطفال، وأن يكون تاريخ ميلاده في 5/8/ 1430 فما قبله، وأن يكون لديه ما يثبت التحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولمدة فصلين دراسيين، ويتولى ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته في نظام “نور” حسب المواعيد الزمنية المحددة للطلاب السعوديين وغير السعوديين

التقويم الدراسي للعام 1440

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

نظام نور لنتائج الابتدائي

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

قم بإدخال رقم الهوية من خلال الرابط التالي وذلك لإظهار نتائج الطلاب برقم الهوية، يمكنك أن تقوم بذلك من خلال الرابط التالي للوصول إليها، ثم اتبع بعض الصفحات حتي النهاية وحتي تصل للصفحة التي نتحدث عنها : نظام نور برقم الهوية، وتكمن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية علي نظام نور بأن يقوم الطالب أو الطالبة إلي صفحة مخصصة لهذا الغرض علي موقع نور المركزي ومن ثم يقوم المستخدم بإضافة رقم الهوية فقط وإدخال كود التحقق ومن ثم البدء في استعراض النتائج.

رابط الاستعلام عن النتائج

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية.