نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد أول ابتدائي بهوية ولي الأمر : طريقة إدخال الغياب .. الاستعلام...

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نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور كما نعرض عليكم خدمات موقع نظام نور العديدة، ومنها خطوات إدخال الغياب، والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، والهدف الذي تم إنشاءه من أجله، كما نقوم بعرض فيديو لخطوات التسجيل للطلاب الجدد من خلال نظام نور تسجيل مُستجدي رياض الأطفال والأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1439-1440، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، ويتم التسجيل إلكترونيا عبر موقع نور، والذي تم إنشاؤه في السنوات القليلة الماضية، مما يجعل أولياء الأمور في حاجة لشرح الدخول والتسجيل الإلكتروني فيه.
نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441
نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد
نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد بسجل المدني فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب
قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باعتماد النظام الإلكتروني في التعاملات الحكومية بين المؤسسة التعليمية والطلاب، وأولياء الأمور، وكان نظام نور هو النظام المتكامل الذي قامت الوزارة باستحداثه مواكبة منها للتطور التكنولوجي الحديث في التعاملات الحكومية، حيث يضمن النظام الجديد للموقع دقة التعاملات وسرعتها، كما يضمن سرية البيانات للمتقدمين، وذلك بعد أن يقوم بتحديد رقم كودي سري خاص لكل طالب.
شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور
نظام نور بسجل المدني فقط
الفيديو التالي يشرح نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للطلاب المستجدين أو الجدد
يمكنك زيارة الرابط التالي للوصول إلي الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي : noor.moe.gov.sa/Noor/login.
موقع نظام نور لنتائج الطلاب بالهوية والتقويم الدراسي للعام 1440
التقويم الدراسي للعام 1440
الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال
وتشتمل القواعد والإجراءات على تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي الذين أكملوا 6 سنوات في اليـوم الأول من بداية العام الدراسي 1435/ 1436، وهم من تاريخ ميلادهم في 11/6/ 1429 وما قبله ولغاية ثماني سنوات و3 أشهر، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنـوات بتسعـين يوماً فقط، ولا يقبل إلا من كان تاريخ ميلاده في 2/7/ 1430، وأيضاً قبول من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوما شريطة أن يتجـاوز مرحلة رياض الأطفال، وأن يكون تاريخ ميلاده في 5/8/ 1430 فما قبله، وأن يكون لديه ما يثبت التحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولمدة فصلين دراسيين، ويتولى ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته في نظام “نور” حسب المواعيد الزمنية المحددة للطلاب السعوديين وغير السعوديين
نظام نور لنتائج الابتدائي
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
قم بإدخال رقم الهوية من خلال الرابط التالي وذلك لإظهار نتائج الطلاب برقم الهوية، يمكنك أن تقوم بذلك من خلال الرابط التالي للوصول إليها، ثم اتبع بعض الصفحات حتي النهاية وحتي تصل للصفحة التي نتحدث عنها : نظام نور برقم الهوية، وتكمن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية علي نظام نور بأن يقوم الطالب أو الطالبة إلي صفحة مخصصة لهذا الغرض علي موقع نور المركزي ومن ثم يقوم المستخدم بإضافة رقم الهوية فقط وإدخال كود التحقق ومن ثم البدء في استعراض النتائج.
رابط الاستعلام عن النتائج
الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية.
تم إضافة كل شئ لهذا المقال حتى نسهل الخطوات التي بإمكانك القيام بها دعنا نوضح بعض الأسس التي بإتباعها بشكل صحيح سيكون الأمر سهلاً قدر الإمكان, يجب أن تعرف أن عملية تسجيل الدخول إلي موقع برنامج نظام نور بالسجل المدني يحاول الكثير من الطلبة القيام بها ولكن لم يجدوا النصح والإرشاد الكافي.
دليـل اإلرشادات الخاص بولي ألامر لتسجيل حساب جديد
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نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط