شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

شهدت محافظة الوجه منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم (الجمعة) أمطار متفرقة فيما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على القرى التابعة لها شملت بداء والمنجور وخربا والخرار والبلاطة وأبو راكة نتج عنها جريان وادي الجزل والذي يصب مباشرة بوادي الحمض.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك قد أهابت على لسان المتحدث الإعلامي الرائد عبدالعزيز الشمري بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، منوهاً بأن الحالة لا تزال مستمرة، راجياً السلامة للجميع.

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