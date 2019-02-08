شكرا لقرائتكم خبر عن البعيجان في خطبة المسجد النبوي: تقوى الله هي خير مغنم للعبد والمخرج من كل ضيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحدث امام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان في خطبة الجمعة اليوم عن رزق الله ,موصيا فضيلته المسلمين بتقوى الله عز وجل فيما امر والكف عن ما نهى عنه وزجر.

وقال فضيلته: لقد قدر الله المقادير وكتب الآجال وقسم الأرزاق وكتب على كل أحد حظه من السعادة والشقاء ونصيبه من النعم والسراء والبأساء والضراء, فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط, وكل شيء بقدر وقضاء, كتب الله أرزاق بني آدم وهم في عالم الأرحام ,فاذا أتم الأنسان في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله إليه ملكًا موكلًا بالأرحام فينفخ فيه الروح بإذن الله ويكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد , عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغةً مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَتْبِ رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيدٌ(,فالرزق مقسوم وكل شيء بقضاء واجل معلوم ,فاجملوا في الطلب واستعينوا على الكسب ,أحسنوا الظن بالله فسوء الظن مذموم لاينفع والله عند حسن ظن العبد به.

وذكّر فضيلته بأن الله هو المعطي وهو الرزاق ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وخزائنه لا تنفذ ويمينه ملئا, فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عزوجل أنه قال: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أُطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليلِ والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ، يا عبادي إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، يا عِبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) رواه مسلم.

وقال فضيلته : إن الله قد تكفل بالأرزاق مستشهدا بقوله تعالى(وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ), فيرزق الجنين في بطن أمه والحيات في البحر والحياة في الوكر, وما خلق الله خلق فضيعهم ولو فر عبد من رزقه لادركه (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ )، مشيراً إلى امتحان الله لعبده بالرزق فيبسط فيه ليحمد ويشكر ويضيق فيه ابتلاء لانسيانا وعجزا وحينها يلزم الصبر,فمن نزلت به فاقه فانزلها بغير الله لم تسد فاقته ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن ويتصبر يصبره الله,فالصبر على الفاقه واللأواء والغلاء والبلاء مطلب شرعي واجب وامر ضروري, وقد عاتب الله عزوجل في ذلك فقال: (فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ).

وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين بأن تقوى الله عزوجل هي خير مغنم للعبد وهي المخرج من كل ضيق ونكد لقوله تعالى(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ), مبينًا فضيلته أن تقوى الله مفاتح خزائن السماء والأرض ,وما عند الله لا ينال بمعصيته، مستشهدًا بقوله تعالى(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ).