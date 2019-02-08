الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) حذر الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة) من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة تشمل «المدينة المنورة، المسيجيد،اليتيمة، وادي الفرع، أبيار الماشي،الفقرة والأجزاء المجاورة» وأن الحالة ستستمر حتى السابعة مساءً.

حذر الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة) من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة تشمل «المدينة المنورة، المسيجيد،اليتيمة، وادي الفرع، أبيار الماشي،الفقرة والأجزاء المجاورة» وأن الحالة ستستمر حتى السابعة مساءً.

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